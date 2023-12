Chi è la Donna Gatto de La zanzara | Chiara Dell’Abate è un’artista estrema

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lache avete visto a La, conosciuta su TikTok come Aydin Mod, è una body artist e performer nata nel 2001 a Roma, e il suo vero nome è. Il suo soprannome felino si deve al fatto chesi è sottoposta, a partire dall’età di 11 anni, a numerosi tatuaggi, piercing e interventi chirurgici per modificare il suo aspetto in modo da sembrare una gatta. Ad oggi infatti, tra le altre cose, la giovaneha le narici perforate e sulla testa si è fatta impiantare delle corna in silicone, ma ha anche un cuore e uno smile in silicone impiantate sotto la pelle delle mani, due buchi sopra le labbra, sei impianti genitali, e la lingua divisa a metà. E non intende fermarsi qui. Su TikTok è molto seguita ma è anche criticata. @aydinmod? som ...