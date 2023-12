Chef in Australia svela la verità sconvolgente | In Italia ti fanno un favore a pagarti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Chi è Ivan Costantino? È unono che ha deciso di dire addio alla sua patria per cercare nuove opportunità professionali. Ma la domanda che tutti siè: perché ha scelto di fare un passo così drastico? Il motivo dietro la scelta di Ivan Costantino Ivan Costantino, 31 anni, aveva la sensazione di non essere adeguatamente valorizzato nel suo lavoro in. Secondo una fonte del Fatto Quotidiano, Ivan non era contento della retribuzione e delle condizioni di lavoro nel settore della ristorazione in. "Quando pagano sembra che ti facciano un", ha confessato l'energico. Il desiderio di cercare nuove opportunità lo ha spinto a cercare fortuna all'estero. L': la nuova casa di Ivan Dopo aver vissuto in diversi ...