Cercasi ATA assistenti amministrativi per coprire posti DSGA | avviso La Spezia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Anche l'anno scolastico 2023-24 sarà l'anno deivacanti per. Per sopperire alla mancanza gli Uffici scolastici ricorrono alla procedura di interpello provinciale o nazionale. L'articolo .

Altre News in Rete:

Cercasi ATA assistenti amministrativi per coprire posti DSGA, avvisi Genova e Como

La procedura è prevista dal CCNI 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo edper gli anni scolastici 2019/2022, la cui validità è ...

Cercasi ATA assistenti amministrativi per coprire posti DSGA, avvisi Genova e Como Orizzonte Scuola

ATA, cercasi AA per posti di DSGA: avvisi in aggiornamento Scuolainforma

Il tecnico non cerca scusanti «Squadra in confusione questa sconfitta è meritata»

«Sconfitta meritata. Per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva arrivare. E' accaduto in una giornata dove le nostre concorrenti dirette ci hanno dato una mano, non approfittandone o non facend ...

Diocesi: Caltanissetta, mercoledì sarà inaugurata la mostra di Natale “Et Verbum caro factum est. Quando l’ingegno è arte”

Verrà inaugurata mercoledì 6 dicembre, nella sala conferenze “Francesca Fiandaca” del Museo diocesano di Caltanissetta, la mostra di Natale “Et Verbum caro factum est. Quando l'ingegno è arte”. Alle 1 ...