C' era una volta l' automobile italiana

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un settore decisivo per l’economia in Italia è in dismissione. l’unico vero produttore investe all’estero e un importante indotto perde posti di lavoro. Può un Paese, che vanta il secondo sistema manifatturiero d’Europa, fare a meno dell’auto? La domanda, pesante come un macigno, aleggia sul neonato «Tavolo di sviluppo Automotive» che muove i primi passi da mercoledì 6 dicembre. Promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme a Stellantis, le Regioni, i sindacati e l’associazione di settore Anfia, l’organismo si propone di «aumentare i livelli produttivi degli stabilimenti italiani, consolidare i centri di ingegneria e ricerca, investire su modelli innovativi, riqualificare le competenze dei lavoratori e sostenere la riconversione della componentistica». Obiettivo: tornare a produrre un milione di auto all’anno a cui aggiungere i veicoli commerciali leggeri. La ...