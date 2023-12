C’è un e-commerce in cui acquistare i prodotti dei grandi chef per gustarli a casa propria

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gustarsi un Tuorlo d’uovo marinato di Carlo Cracco comodamente seduti a, sullo sfondo della tovaglia a quadretti ereditata dalla nonna, o magari le cinque stagionature di parmigiano di Massimo Bottura mentre, spaparanzati sul divano, ci guardiamo l’ultima puntata di “Breaking Bad”. No, niente di tutto questo è possibile e va anche bene così. La magia degli stellati non sta soltanto nel piatto, ma anche nel tempo e nella cura del servizio, nel luogo, nell’atmosfera, in tutto quell’insieme di persone, gesti e sfumature che abbiamo imparato a sentir definire “esperienza”. Tuttavia, fortunatamente per gli appassionati, dalle cucine deinon escono soltanto piatti da servire ai tavoli. A questi si aggiungono infatti moltissimi manicaretti confezionati, come ad esempio conserve di verdure, sughi, ...