C’è già la data | ecco quando Landini può prendersi il Pd

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tra una mobilitazione e l’altra, a sinistra proseguono spedite le grandi manovre per il dopo-Schlein. Invero, il quadro sembra essere già abbastanza delineato, mancano ancora non poche sfumature, certo, ma per quelle ci sarà tempo. Almeno sei mesi, ovverosia il lasso temporale che ci separa dalle prossime elezioni europee, in programma il 9 giugno 2024, che, salvo clamorosi stravolgimenti, dovrebbero ridisegnare gli assetti delle istituzioni europee spostandoli a destra. Europee, Schlein a rischio flop A partire dall’Italia, ove la contesa pare già ampiamente indirizzata verso i partiti di governo, troppo ampio il gap che oggi li separa dalla sinistra d’opposizione. Dalle parti del Nazareno, in particolare, filtra parecchia preoccupazione per l’esito della tornata elettorale europea. Difficilmente, infatti, sondaggi alla mano, il Pd riuscirà a raggiungere quota 20%, considerata la ...