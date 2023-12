Cause ed effetti dell' addio dell' Italia alla «Via della Seta»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’ultimo slancio internazionale del Movimento 5 Stelle si è infine esaurito. Palazzo Chigi ha ufficializzato l’uscitadall’accordo commerciale con la Cina sulla Belt and Road Iniziative, altrimenti definito «Nuova Via». In scadenza nel marzo 2024, secondo la versione poetica - o meglio nella narrazione di Beppe Grillo, che aveva trovato nell’ambasciata di Cina inuna sponda fin troppo amica - quell’accordo avrebbe giovato incredibilmente all’economiana aprendo nuove e profittevoli rotte commerciali in contro-dipendenza rispetto all’Occidente «imperialista che tanti disastri ha compiuto negli ultimi cicli economici». Pur disattendendo le linee strategiche comunitarie e disconoscendo implicitamente quelle atlantiste ...