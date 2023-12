Catania | sgombero studentato | volontari in presidio permanente chiedono un tavolo di dialogo – VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Dopo lodi ieri, 5 dicembre, dello ‘95100’ e del ‘Consultorio Autogestito Mi Cuerpo Es Mio’, da oggi, isono in, in Via Sant’Elena 26. In mattinata, si è tenuta una conferenza stampa; gli interventi di Michele (Zerocalcare) di Lara Torrisi e Virginia Intelisano (e).: “Chiediamo che si apra undi