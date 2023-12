Caso Galtier | Fournier | “Adesso la prospettiva della gente è cambiata Io dalla parte dei giocatori”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nelle ultime ore il mondo del calcio è stato scosso delle rivelazioni de L’Equipe, che ha avuto accesso alle carte del. Le accuse di razzismo all’ex allenatore del Psg hanno preso forme più concrete con le testimonianze dirette e le parole utilizzato da colui che oggi siede sulla panchina dell’Al Duhail. Sul tema è tornato a parlare anche Julien, ex direttore sportivo che denunciò Christophecon una mail. “All’epoca lapensava a un regolamento di conti tra me e Christophe, ma non è assolutamente così. Lo avevo voluto io a Nizza e il rispetto per l’allenatore rimane – spiega– La, ciò che le persone hanno provato ...