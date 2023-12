Caso Fontana | via al processo contro Dotti e Cassinelli Prossima udienza a gennaio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) E’ stato aperto ieri ildel tribunale federale dalla FISG che vede protagonisti Ariannae gli altri atleti azzurri dello short track Andreae Tommaso. L’atleta azzurra più medagliata ai Giochi Olimpici accusa i due colleghi di averla fatta cadere volontariamente durante un allenamento misto a Courmayeur nel 2019. Una vicenda che si protrae da anni, conche nei suoi vari interventi e dichiarazioni ha parlato di volere giustizia per un ambiente tossico arrivando anche a dichiarare: “Non gareggio finché non verrà fuori la verità su chi mi ha sabotata”. La FISG aveva archiviato il, ma prima dell’estateè riuscita a farlo riaprire rendendo ammissibile un audio risalente al giorno successivo l’incidente nel quale ...

