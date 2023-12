Casertana-Foggia finisce in dramma | mondo del calcio sotto choc | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Violenti scontri tra i tifosi didurante la partita di Lega Pro di lunedì scorso. Scontri che hanno portato a una sospensione del match di quasi 40 minuti. Prima lanci di fumogeni e petardi tra i settori, poi l'escalation della violenza con l'irruzione sulla pista di atletica e l'aggressione a un tifoso dellada parte di alcuni ultras del. Il tifoso in questione è stato colpito brutalmente con calci, schiaffi e pugni. Alla fine, come si vede in alcune immagini diffuse online, è caduto a terra incosciente. Necessario l'intervento della polizia in tenuta antisommossa per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli agenti prima hanno provato a fermare uno degli aggressori, senza però riuscirci, e poi hanno prestato soccorso al tifoso ferito finito a terra. Nel frattempo ...