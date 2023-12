Casamonica | la Cassazione | “Sono un clan mafioso Sì al 416 bis”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Iun’associazione mafiosa: lo ha stabilito la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sentenze per 4 esponenti. Ia tutti gli effetti un’associazione mafiosa. Lo ha stabilito la Direzione Distrettuale Antimafia rispetto alle pene da infliggere a 4 esponenti dei. Il processo, relativamente a un’inchiesta avviata il 24 novembre scorso, è in pieno svolgimento e fioccano i primi verdetti. Nello specifico si tratta di sentenze di primo e secondo grado, dopo il rito abbreviato., al via il 416 bis: “un’associazione mafiosa” L’iter giudiziario prosegue e l’esito incastra molti volti noti anche grazie allo sviluppo di una cronaca che ormai comincia a essere ben nota. 10 anni e due mesi, 8 anni, 7 anni e 6 anni di ...