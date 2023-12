Casal Palocco | a processo Matteo Di Pietro | lo youtuber che uccise con Suv bimbo di 5 anni

Altre News in Rete:

Incidente di Casal Palocco, accolta la richiesta: lo youtuber andrà a processo immediato

Il gip ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro , il giovane youtuber che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente, avvenuto lo scorso 14 giugno a, in cui è morì Manuel , un bambino di appena 5 anni. Il piccolo viaggiava con la mamma e la sorellina rimaste ferite nello scontro. Il processo è stato fissato per il prossimo 27 ...

Il gip, accordando la richiesta dalla Procura, ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro (nella foto), il ventenne youtuber che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell’incidente ...

Il gip di Roma ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il ventenne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline, che il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso a ...