Casal Bruciato – Fiamme in appartamento | 2 anziani all’ospedale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)e tanta paura, nella mattina del 6 dicembre, in unal quarto piano di un palazzo in via Giuseppe Donati 125, a, zona est di Roma. Sul posto vi erano i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri: dalle prime informazioni raccolte risulta che non ci sono vittime, mentre duesono stati trasportati al policlinico Umberto I. Lo stabile è stato completamente evacuato e sono starte effettuate le verifiche sulla stabilità e le indagini per capire le cause del rogo. Secondo quanto si apprende, con molta probabilità, il quarto e il quinto piano del palazzo potrebbero essere dichiarati inagibili, mentre gli altri condomini dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni. Sul posto vi era anche il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, in ...