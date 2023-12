(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Per le tariffe aeree è il Natale più costoso da dieci anni, a risentirne in particolare le tratte verso le isole maggiori ma anche i collegamentipei (+54% sul 2022)

Altre News in Rete:

Sconti Natalizi sui Voli per la Sicilia: Ecco Come Risparmiare e Ottenere il Rimborso

In risposta alle crescenti preoccupazioni suldurante il periodo natalizio, la Regione ha fornito un dettagliato vademecum su come usufruire degli sconti, disponibile per il download. I ...

Caro voli Natale, prezzo biglietti aerei per Sicilia e Sardegna sfiora i 500 euro Sky Tg24

Caro voli, un biglietto per la Sicilia non costa meno di 400 euro Vanity Fair Italia

Caro voli, un biglietto per la Sicilia non costa meno di 400 euro

Per le tariffe aeree è il Natale più costoso da dieci anni, a risentirne in particolare le tratte verso le isole maggiori ma anche i collegamenti europei (+54% sul 2022) ...

Leonardo, elicottero a carburante sostenibile

Abu Dhabi Aviation e Leonardo hanno annunciato il completamento di due voli con un elicottero AW139 alimentato con un carburante ecosostenibile. Il test è avvenuto alla fine della scorsa settimana ad ...