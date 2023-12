Capesante gratinate | l’antipasto chic in pochi minuti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)eccellente last minute Siete agli sgoccioli e volete un antipasto da realizzare in? Siete nell’articolo giusto! Introduzione Per realizzare questa piccola meraviglia ci voglionodi preparazione e soli 15di cottura. Uno degli antipasti di mare più veloci da fare, non sottovalutatelo, una volta preparato potrete concentrarvi sul resto del menù senza avere fretta. Mi raccomando per un risultato ancor più soddisfacente occorre preriscaldare il forno. Ottime per Natale e non solo, sono amatissime da tutti, con questo antipasto è davvero difficile sbagliare.ingredienti,per prepararle e ancora meno per cuocerle, allora ...