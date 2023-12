Cane e contrabbasso

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Alla fin fine, il jazz è davvero un genere letterario. Non vale la pena ripercorrerne la carriera trasversale e la genealogia dall’inizio, inevitabilmente stellestrisce per l’origine della musica, fino ad adesso. Anche il romanzo del disagio mentale è un topos fortunato e curiosamente efficace e consonante con quella musica nel melting pot e nell’improvvisazione. A Saša Ilic? con – che esce per Keller editore nella traduzione dal serbo di Estera Miocic? –, riesce la combinazione dei due luoghi stilistici e ne nasce un romanzo felice che ha avuto la fortuna di conquistare il prestigioso premio letterario balcanico “Nin” che ha sottolineato come il libro riesca a cogliere i “traumi nazionali e sociali che modellano la nostra società” ed evocare “in modo suggestivo visioni diverse e reciprocamente opposte della nostra epoca”. è, infatti, un’opera corale, epocale più che ...