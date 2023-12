Cancro seno metastatico | sopravvivenza oltre 5 anni con inibitore Cdk4 6

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - Nelle donne con tumore della mammellal’impiego di abemaciclib,di/6, in combinazione con la terapia ormonale in prima linea ha registrato unaglobale mediana di più di 5,5. Sono i risultati dello studio clinico Monorch

... in combinazione con un inibitore dell'aromatasi (Ai) rispetto a solo quest'ultimo come terapia endocrina iniziale, nelle pazienti in post - menopausa con tumore delavanzato o metastatico ...

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - Nelle donne con tumore della mammella metastatico l’impiego di abemaciclib, inibitore di Cdk4/6, in ...

