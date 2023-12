Calzedonia cambia nome dopo oltre 40 anni | perché si chiamerà Oniverse

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Addio a, benvenuto a. Il gruppo italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, capace di spaziare dal fashion al lusso, passando anche per la nautica e il food&wine,infattiquasi 40di storia, ma nondi certo identità. La decisione è stata presa nelle ultime settimane e a decidere il, in primis, sono stati i dipendenti del colosso che hanno partecipato a un concorso per scegliere ilnuovo della realtà che vuole continuare a distinguersi nel panorama internazionale. Un gigante dell’abbigliamento, che è partito da Vallese di Oppeano a Verona per raggiungere tutto il mondo, che ha saputo diversificarsi nel corso deglie che nel 2023, a 37 ...