Calciomercato | Real Pronta offerta a Mbappè | entro 15 gennaio risposta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) I blancos vogliono evitare un'altra beffa dopo quella del 2022 MADRID (SPAGNA) - IlMadrid ci riproverà ma non aspetterà troppo a lungo. Kyliannon ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione col Paris Saint Germain e dall'1potrà accordarsi con un altro club per

Una situazione che in realtà si era già verificata nel gennaio 2022, all'epoca Mbappè disse sì ai blancos ma la firma slittò visto che il sorteggio di Champions aveva messoe Psg contro negli ...

Il Real Madrid torna alla carica per Mbappé e fissa una data per chiudere l’operazione. Florentino Perez non aspetterà oltre il francese, anche perché ha già pronto il piano B: se Kylian non dovesse ...

