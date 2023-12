Calciomercato Napoli | esiste davvero un problema portiere?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) All’ombra del Vesuvio si discute da diverse stagioni dell’estremo difensore. Discorso che si era sopito nella passata annata che aveva portato la squadra di Luciano Spalletti in cima al campionato italiano. Il “” neldelè tornato alla ribalta, prepotentemente, dopo la sfida persa in Champions League contro i fenomeni del Real Madrid: da un errore di Alex Meret è scaturito, infatti, il 3-2 che ha spezzato i remi della formazione campana che si è poi arresa 4-2 ai Blancos. Il futuro del numero uno azzurro è in bilico, con parte della piazza che auspica l’arrivo di un nuovo estremo difensore.: Mazzarri difende il suo numero uno, ma il futuro è tutto da scrivere (Credit foto – pagina Facebook SSC ...