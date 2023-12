Calciomercato Milan | prenotato un acquisto | arriva a costo zero!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non è un momento felice in casa dei rossoneri. La brutta sconfitta interna patita in Champions League contro il Borussia Dortmund ha messo fortissimamente in bilico la qualificazione agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Anche in campionato, in effetti, il Diavolo è leggermente attardato rispetto alle rivali di Inter e Juventus che stanno lottando, loro significativamente, per la conquista dello scudetto. Un periodo negativo che non sta risparmiando critiche, certamente, al tecnico Stefano Pioli che sembra essere finito sul banco degli imputati. Mentre il campo dovrà dare risposte migliori prima del periodo di Natale, ildelcontinua a sondare il terreno europeo nel tentativo di migliorare la rosa del prossimo futuro. Ecco chi potrebbere azero dalla Premier League. ...