Calciomercato Milan – Krunic finanzia David | la richiesta dei rossoneri

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Radepuò andare via dalnelinvernale. Dalla sua cessione può arrivare una parte dei fondi per Jonathan

Altre News in Rete:

Inter - Juve per Tiago Djalò: e Simeone...

Commenta per primo L'Inter è in pole position per Tiago Djalò, ma Juventus e Atletico Madrid tentano il sorpasso nella corsa al difensore portoghese (classe 2000 ex) in scadenza di contratto a giugno col Lille. Secondo la Gazzetta dello Sport , per anticipare i nerazzurri al lavoro per prenotarlo a parametro zero per la prossima stagione, i club allenati da ...

Calcio internazionale, il Newcastle alla ricerca di un portiere: arriva De Gea

Il Newcastle è alla ricerca di un nuovo portiere dopo il brutto infortunio patito da Nick Pope che ha riportato un problema alla spalla che lo terrà fuori a lungo I Magpies hanno in rosa Martin Dubrav ...

Milan, ecco il primo acquisto di gennaio: preso Popovic dal Partizan Belgrado

I dirigenti rossoneri guardano al mercato di gennaio alla ricerca di un elemento che possa essere utile e pronto nell’immediato, ma magari anche futuribile per le prossime stagioni Il nome in cima all ...