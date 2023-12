Calciomercato | Bayern Accordo con Granada per Bryan Zaragoza

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Operazione da 15 milioni, il giocatore resterà in Spagna fino a giugno PALERMO - IlMonaco gioca d'anticipo e si assicura dalil 22enne esterno spagnolofra i ...

Bayern, è fatta per Zaragoza

Commenta per primo IlMonaco pesca sul mercato spagnolo. In vista della prossima stagione, per 15 milioni di euro i campioni di Germania hanno prenotato l'attaccante esterno del Granada, Bryan Zaragoza (classe 2001).

Bayern Monaco, novità sul futuro di Muller|Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Calciomercato: Milan. Manutd, Chelsea, Bayern e Psg su Maignan Tiscali

Ettore Messina tira le orecchie ai suoi

"Non c'è stato nessun misunderstang, bisognava far fallo. Ho chiamato timeout, c'erano sono istruzioni precise, non l'abbiamo fatto. Colpa nostra".

Maignan-Milan, il rinnovo, trattativa in corso. Chiede un maxi aumento

La trattativa per il rinnovo è cominciata, il portiere francese vorrebbe restare ma le prime richieste sono di 8 milioni l’anno. Piace a Bayern Monaco e a Manchester United ...