Calcio | Serie A | Orsato arbitra Napoli-Juve | La Penna Atalanta-Milan

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - E' Danielel'arbitro designato a dirigere il big match della 15/a giornata diA frantus e, in programma venerdì 8 dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Federico Ladirigerà invece, in programma sabato 9 dicembre alle ore 18. Antonio Rapuano arbitrerà invece Roma-Fiorentina, il posticipo serale di domenica 10 dicembre.

