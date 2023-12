Calcio | Newcastle Pope operato alla spalla | starà fuori 4 mesi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Howe: "De Gea? Daremo una possibilità ai portieri già in rosa"(INGHILTERRA) - Il, avversario del Milan la prossima settimana nell'ultima e decisiva giornata dei gironi di Champions, dovrà fare a meno di Nickper i prossimi 4. Confermati i tempi di recupero per il 31enn

Howe: "De Gea Daremo una possibilità ai portieri già in rosa"(INGHILTERRA) - Il, avversario del Milan la prossima settimana nell'ultima e decisiva giornata dei gironi di Champions, dovrà fare a meno di Nick Pope per i prossimi 4 mesi. Confermati i tempi di recupero per ...

Newcastle, caccia al portiere: de Gea è interessato ma lo stipendio non sarà lo stesso di Manchester TUTTO mercato WEB

Il Newcastle è alla ricerca di un nuovo portiere dopo il brutto infortunio patito da Nick Pope che ha riportato un problema alla spalla che lo terrà fuori a lungo I Magpies hanno in rosa Martin Dubrav ...