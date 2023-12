Calcio Napoli | ADL | “Tifosi vorrebbero vincere scudetto ogni anno | ma si vince già essendo napoletani”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto il premio di squadra dell’assegnato aldalla Gazzetta dello Sport su una nave Msc nel porto partenopeo. “Ringrazio in primis Spalletti che è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi”. Lo ha detto il presidente delAurelio De Laurentiis quando ha ricevuto il

La Juventus vinse la partita in rimonta per 3 - 2, dopo essere passata in svantaggio per 2 - 1, e il, il giorno dopo, perse clamorosamente a Firenze, per 3 - 0. La Juve si aggiudicò lo ...

Nel corso di un evento su una nave MSC, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto il premio di squadra dell'anno assegnato al Napoli dalla Gazzetta dello Sport. Il presidente del club azzurro ha parlato della ...

«A Napoli è facilissimo vincere: quando si ha il supporto di una città come questa tutto diventa facile». L'eterno amore di Luciano Spalletti ...