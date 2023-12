Calcio | ' la mia vita da numero 10' | l' autobiografia di Evaristo Beccalossi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Il10 sulla maglia rappresenta da sempre, per il tifoso, l'estro, la fantasia, l'imprevedibilità del calciatore che la veste: l'estro della giocata, la fantasia nel trovare soluzioni ritenute impossibili, l'imprevedibilità del gesto fuori dall'ordinario, creando in chi assiste alla partita un'atmosfera di trepidante attesa. In una parola, il 10 concentra la magia che solo ilsa regalare, come dimostrato dai più grandi campioni che lo hanno indossato, da Valentino Mazzola a Diego Armando Maradona. Nei dieci capitoli della suaLa miada10,ci conduce direttamente sull'erba dei campi da gioco di unche non c'è più ma che continua a vivere nel mito, raccontando ...