Calcio | la Finanza nella sede del Verona | ipotesi frode fiscale

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (askanews) – La Guardia diin queste ore sta effettuando perquisizionidell’Hellas, club che militaSerie A, una delle società coinvolte in un’indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società ‘cartiera’. Lo riferisce Sky Sport. L’inchiesta ribattezzata ‘Operazione Cyrano’ – diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da Guardia die polizia di Stato – vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del Nord e Centro Italia. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, si tratta di una presunta maxida dieci milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

