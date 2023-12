Calcio | Barcellona Ter Stegen sotto i ferri | starà fuori almeno 2 mesi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il portiere tedesco è da tempo sofferente alla schiena(SPAGNA) - Marc Tersi arrende e per risolvere una volta per tutte i problemi alla schiena che lo affliggono siporrà in settimana a un intervento chirurgico. Lo ha comunicato ilin una nota, senza entrare però