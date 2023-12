Calcio a 5 | l’Italia femminile cede alla Spagna nel primo test amichevole

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il ciclo di amichevoli contro la, per la nazionale italianadia 5, inizia con una sconfitta aa alta. A Scandicci infatti le azzurre della ct Salvatore sono state superate per 1-3 dalle iberiche, in una gara equilibrata. Suctutto neltempo. I primi dieci minuti passano, poi arriva una raffica di gol: uno-due delle “Furie Rosse” con Irene e Noelia.accusa il colpo, ma con la rete di Vanelli riesce a riaprire i giochi sul momentaneo 1-2, score con cui si va all’intervallo. La ripresa rimane equilibrata, il punteggio non si muove, nonostante diverse occasioni da una parte e dall’altra. Le azzurre allora si giocano il tutto per tutto con Adamatti da portiere di movimento, ma su una circolazione di pper ...