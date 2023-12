Calcio a 5 | Italia-Spagna 2-2 | azzurre favolose nel secondo test match

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La seconda e ultima amichevole deicontro lacampionessa d’Europa si è conclusa per la nazionalena della ct Francesca Salvatore. Ecco come sono andate le cose in quel di Scandicci, dopo l’1-3 di ieri sera. LA CRONACA La partita in terra toscana inizia subito al meglio per leche passano in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla zampata di Dal’Maz, che vale l’1-0 con cui l’va peraltro in vantaggio all’intervallo. Nella ripresa la gara vive su ritmi più alti. Lasi sveglia concretizzando le proprie occasioni, prima con Sotelo e poi Luci, a cavallo del quarto d’ora di gioco. Levanno spalle al muro, ma questa volta, a differenza di ieri, riescono a reagire trovando il 2-2 grazie al gol di Adamatti che fa esplodere il ...

