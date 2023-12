Cagliari | Zappa | «La promozione è stata la gioia più grande»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le parole di Gabriele, terzino del, sullain Serie A della squadra rossoblù. I dettagli Gabrieleha parlato delin occasione di un evento al Liceo Euclide. PAROLE – «Emozioni? Ladello scorso giugno. Mi portavo dentro il macigno di quello che era successo la stagione prima. Abbiamo riportato un’Isola in Serie A, è stato il momento più emozionante di tutta la mia vita. Ilè la squadra di un’Isola, di un popolo. Non è una frase fatta, lo tocchi con mano anche ogni volta che giochiamo delle amichevoli nel territorio. Trovi tantissima gente ad accoglierti, è sempre una festa. Come qui oggi con voi, è emozionate». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24