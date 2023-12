Bus precipita in un burrone | numero altissimo di vittime | le cause del terribile incidente

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tragedia sulla strada,choc: un autobus èto in un. Stando a una prima ricostruzione della strage dove hanno perso la vitase persone, durante una manovra l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro una ringhiera di cemento ed è caduto nel. “L’autista suonava ripetutamente il clacson perché apparentemente aveva perso il controllo dell’autobus prima chesse nel”, ha detto Ronniel Pabustan, un soccorritore della provincia di Antique. Decine di soccorritori, tra cui polizia, esercito e soccorritori provinciali, hanno lavorato a lungo per liberare le. Con corde e barelle hanno portato le salme e i feriti su per ilin un salvataggio ...