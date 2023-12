Burocrazia canaglia | ci mancava il lasciapassare sportivo per correre

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sabato scorso ho partecipato, in qualità di atleta, alla premiazione di un circuito podistico organizzato in Umbria dall’Endas, uno dei tanti enti di promozione sportiva che fino al 2017 rappresentavano, non solo nel podismo amatoriale, la struttura portante di un movimento che conta oltre 200mila praticanti tesserati. Ma da quel momento in poi c’è stata una vera e propria rivoluzione nel settore o, per meglio dire, una sorta di anacronistica controriforma che ha svuotato di fatto gli organici degli stessi Eps, a tutto vantaggio della Federazione italiana di atletica leggera la quale, pur essendo anch’essa un ente di diritto privato, rappresenta il Coni, ossia la pubblica autorità nel campo dello sport. Il grimaldello per ottenere un quasi assoluto monopolio nel mondo dei cosiddetti tapascioni – così vengono definiti gli appassionati del podismo amatoriale, molto spesso con carriere ...