Buone notizie da Daniele Scardina | tornerà a casa dopo 10 mesi in ospedale

Stellantis: Tavares, 2023 lontano da eccellenza, ma su via giusta con piano strategico

Nelle difficolta' piu' opportunita' di fare la differenza . "Il 2023 non e' di certo un anno perfetto in termini di pura eccellenza operativa, ma e' un anno in cui abbiamo anche fatto cose, per esempio abbiamo risolto alcune delle limitazioni che avevamo in Cina. Siamo sulla via giusta per mettere in atto in modo adeguato la prima parte, triennale, del piano strategico al 2030". ...

Verso la Juve: buone notizie per Mazzarri, recuperano due azzurri Tutto Napoli

Juventus, venerdì c'è il Napoli: buone notizie per Rugani e Locatelli - Sportmediaset Sport Mediaset

Borse ultime notizie: nuovi record per Milano e Btp. Addio alla Via della Seta: con la Cina soffre soprattutto l’export tedesco

Borse in rialzo e spread in calo, Btp al 4%. L’Italia lascia la Via della seta con molti meno problemi della Germania. Giovedì e venerdì la Ue apre la trattativa con Pechino: una partita da 400 miliar ...

Mimun e la buona (anzi ottima) uscita dal Tg5, il ritorno di Pollari e altri spifferi

Mimun pronto all'addio, cioè al pensionamento, dal Tg5: saluta il 12 dicembre. Mediaset gli riconoscerà la bellezza di 3 milioni di euro. I corridoi di Lettera43.