(Di mercoledì 6 dicembre 2023)e umiliata nel corso dl proprio spettacolo a Martano: è la stessa notasalentina - con in passato anche partecipazioni a programmi televisivi nazionali come "The Voice" - are l’accaduto in un post sui social dove evidenzia i dettagli. "Da anni faccio questo...

Altre News in Rete:

'Bullizzata da calciatori durante lo show': la denuncia della drag queen Tekemaya

MARTANO -e umiliata nel corso di un proprio spettacolo di intrattenimento: è il brutto episodio consumatosi a Martano nelle scorse ore e che vede come sfortunata protagonista Tekemaya, nota drag ...

Lo sfogo della drag queen sui social: bullizzata durante lo show dai calciatori del Martano. Il sindaco la chiama e si scusa La Gazzetta del Mezzogiorno

“Bullizzata da calciatori durante lo show”: la denuncia della drag queen Tekemaya LeccePrima

“Bullizzata e umiliata durante lo show”, sui social la denuncia di Tekemaya

MARTANO – Un’esibizione come tante . Uno show divertente e colorato che per la nota drag queen salentina Tekemaya si è trasformato in un incubo, vittima degli atti di bullismo, e delle offese da parte ...

“Bullizzata e umiliata durante lo show”, sui social la denuncia della drag queen Tekemaya

MARTANO – Un’esibizione come tante . Uno show divertente e colorato che per la nota drag queen salentina Tekemaya si è trasformato in un incubo, vittima degli atti di bullismo, e delle offese da parte ...