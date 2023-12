Brutto incidente | un bus pieno di studenti si schianta contro un trattore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un bruttissimostradale ha coinvolto un busdinella mattinata di mercoledì 6 dicembre. Stava percorrendo il suo solito tragitto, quando c’è stato uno scon un. Paura immensa per i passeggeri e l’autista, col bus che ha terminato la sua corsa all’esterno della carreggiata. Dalle immagini circolate si è subito potuto notare il grave danneggiamento subito dal mezzo, a causa del fortissimo impatto. L’stradale ha avuto come protagonista non soltanto questo bus carico di, ma anche un altro mezzo, in particolare unguidato da un agricoltore. E la situazione più grave ha riguardato proprio l’uomo, che è finito anche lui fuori strada. Immediatamente sono stati allertati i soccorritori del ...