Briatore riapre El Camineto a Cortina | “Sarà un successo”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Elè pronto a riaprire i battenti, proprio questa sera. Lo storico locale did'Ampezzo – un'istituzione sia in fatto di cucina che per la splendida location incastonata tra le Dolomiti, ai piedi delle Tofane – è ora in gestione del gruppo Majestas di Flavio. Il ristorante, da sempre tappa obbligata per habitué e vip, da Giovanni Malagò a Ilary Blasi, da Marina Ripa di Meana a Claudio Panatta, è stato gestito per quasi vent'anni da Romeo e Orietta Melon. "Hanno fatto un lavoro super", commentaall'Adnkronos, "e noi cercheremo senz'altro di rispettare la tradizione di El, a partire dal menù". Ci saranno però anche molte novità. "Abbiamo deciso di bilanciare i piatti, tenendo conto di quelli più tradizionali puntando però su una parte molto più ...