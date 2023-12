Braccialetto elettronico per Rudy Guede | il video esclusivo

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –, il 36enne ivoriano condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, secondo quanto apprende Adnkronos deve rispondere di maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne. Uscito dal carcere a giugno scorso,è stato raggiunto questa mattina dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna e. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, le immagini nel(di Silvia Mancinelli) — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.