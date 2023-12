(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nel corso dell’ultimo podcast Hall of Fame,T ha toccato diversi argomenti, tra cui un commento sul ritorno di CM Punk, e di come avrebbe dovuto essere subito protagonista di un angle importante, e di un tema passato un po’ in sordina, ovvero il ritorno della Total Nonstop Action. Il mese prossimo, infatti, Impact Wrestling tornerà a chiamarsi TNA. Ritorno alle origini Approfittando dell’argomento, aT è stata posta la domanda riguardo il desiderio di tutti i fan della TNA, cioè se sitornare con ila sei lati: “Lo penso. L’unica cosa che hanno detto è che non torneranno ala sei lati, ma per me ila sei lati era la vera identità della TNA. È ciò che la rendeva diversa da qualsiasi altra compagnia di wrestling. Non so quanto sia ...

Altre News in Rete:

Booker T: “La TNA dovrebbe riportare il ring a sei angoli” Zona Wrestling

Booker T si vergogna di alcune cose fatte in TNA The Shield Of Wrestling

Booker T Talks Bryan Danielson's Part AEW Disciplinary Committee, CM Punk Firing

Booker T thinks Bryan Danielson has a collaborative mind that makes him the best to poll the locker room and bring their ideas and concerns back to management.

Booker T says TNA should bring back the six-sided ring

On the latest Hall of Fame podcast, WWE Hall of Famer Booker T commented on CM Punk's WWE Raw promo. Booker was asked if he would have liked to see somebody come out and start an angle with CM Punk on ...