Bonus occhiali | i tempi stringono | come accedere agli incentivi e a chi spettano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)vista, altrimenti noto, è nel mirino: l’iniziativa scade il 31 dicembre 2023. Chi può ancora ottenerlo.sotto l’albero. Se fare i regali di Natale è un problema, relativo alle scelte ma anche alle possibilità economiche, una buona idea potrebbe essere ripiegare su un pensiero utile. Nel novero delle possibilità rientrano sicuramente glida vista. A questo ha pensato – non senza polemiche – il Governo Meloni che, tra le varie cose che si trova ad avere in eredità, fa i conti anche con ilvista. Anche detto, a chi spetta eottenerlo: le nuove specifiche Tradotto: chi necessità di lenti a contatto od ...

Altre News in Rete:

Bonus, sarà rivoluzione nel 2024: quali sono i nuovi contributi, gli incerti e i bloccati

... saranno infatti raddoppiati i fondi per le sedute di psicoterapia, presto arriveranno i contributi per le mamme ma verranno stoppati quelli per l'acquisto dida vista e abbonamenti ai mezzi ...

Bonus occhiali 2023 in scadenza il 31 dicembre: a chi spetta e come richiedere il voucher da 50 euro Fanpage.it

Bonus 2024, i contributi al via l'anno prossimo. Dal bonus psicologo a quello per le mamme, cosa verrà proroga ilgazzettino.it

Bonus 2024, i contributi al via l'anno prossimo. Dal bonus psicologo a quello per le mamme, cosa verrà prorogato (e cosa scade nel 2023)

Nuove agevolazioni statali sono in arrivo con il nuovo anno. Dal bonus psicologo ai contributi per le mamme lavoratrici, sono moltissime le novità in programma per il 2024. A ...

Il bonus acqua potabile

Nuove agevolazioni statali sono in arrivo con il nuovo anno. Dal bonus psicologo ai contributi per le mamme lavoratrici, sono moltissime le novità in programma per il 2024. A ...