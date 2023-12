Altre News in Rete:

Emilia Romagna, il Presidente Meloni incontra il Presidente della Regione Bonaccini Governo

Bonaccini (pres. Emilia-Romagna): "Grand Départ in Italia è un sogno che si avvera e una straordinaria opportunità" Eurosport IT

Bonacini ex pres. Carpi: “Giuntoli è il top, se vuole Zielinski o Anguissa: non si farà scrupoli

ForzAzzurri.net - Bonacini ex presidente del Carpi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo grande amico Cristiano Giuntoli.

Pres. Carpi: "Giuntoli se vuole Anguissa o Zielinski non si farà scrupoli. L'ho sentito..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi TuttoNapoli.net In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, ...