Bolzano | mascherine cinesi non idonee negli ospedali | contestato all’Azienda sanitaria un danno erariale di 6 | 7 milioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Leimportate adalla Cina, nella prima fase della pandemia da Covid nel 2020, rischiano di costare caro a sette tra dirigenti e funzionari dell’Aziendadell’Alto Adige. La Procura Regionale della Corte dei conti ha emesso altrettanti inviti a dedurre, sulla base degli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di. Complessivamente vieneundi 6,7di euro, per una vicenda che ha già portato alle richieste di rinvio a giudizio per frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e frode inalla pubblica amministrazione. Nel mirino è finito l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) che si erano ...