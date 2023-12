Bologna | Van Hooijdonk non convince Motta | possibile l’addio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sidney vannon ha convinto ilper il ruolo di vice Zirkzee: i rossoblu valutano la cessione a gennaio Sidney vanè sempre più ai margini del. L’attaccante olandese per ora ha giocato appena 189 minuti in tutta la stagione e senza lasciare il segno. Come riportato da Gazzetta.it, il tecnicosi aspetta dalla società un altro profilo per il ruolo di vice Zirkzee. Molto probabile a questo puntonella prossima sessione di calciomercato di gennaio: i rossoblu potranno così trovare un’attaccante più adatto al gioco del tecnico e anche per l’olandese potrebbe diventare l’occasione di rilanciarsi dopo l’ultima, non esaltante, parentesi di carriera.