Bologna | Saelemaekers spera nel riscatto | appuntamento con il Milan

Lecce - Bologna 1 - 2: pagelle fantacalcio e highlights

Allenatore: D'Aversa: Skorupski 6, Posch 6.5, Ndoye 7 (dal 38 st Urbanski s.v.), Kristiansen 5.5, Ferguson 6, Aebischer 5.5 (dal 13 st Freuler 6), Lucumì 6, Calafiori 5.5,5 (...

Saelemaekers s'è rilanciato a Bologna e ora spera nel riscatto. Sartori ne parlerà col Milan TUTTO mercato WEB

La Repubblica – Saelemaekers con voglia di Bologna ma sottotono: per il riscatto serve di più 1000cuorirossoblu.it

Mercato Bologna, Saelemaekers spinge per la permanenza: cosa filtra sul riscatto

Tutta una questione di soldi, non solo dal punto di vista dell’incontro fra domanda e offerta. Il punto d’onore, per Duvan Zapata, in estate, era andare dove non avrebbe guadagnato meno che ...

Il Resto Del Carlino – Lykogiannis sesto marcatore della stagione del Bologna

A Lecce l’unico gol del Bologna è arrivato con Lykogiannis, entrato come ala sinistra al posto di Saelemaekers. I marcatori del Bologna ...