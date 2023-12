Altre News in Rete:

Bologna, agenti aggrediti durante lo sgombero di Corticella

L'aggressione avvenuta in occasione dello sgombero di un edificio aha causato il ferimento ... Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo la violenta reazione di appartenenti a...

Funamboli sulla slackline in centro a Bologna: quando sarà lo show il Resto del Carlino

Bologna, i centri sociali scagliano cassonetti e pietre sulla polizia durante uno sgombero: 10 agenti feriti Secolo d'Italia

Bologna, scontri e incendi al corteo di protesta dopo gli sgomberi in via Corticella

Alta tensione in centro tra gli antagonisti e le forze dell'ordine in via Irnerio. Bancali di legno incendiati in via San Giacomo ...

Bologna: tre magrebini rubano più di 1000 euro di merce dall’outlet di Castel Guelfo, arrestati.

Il 21enne è accusato anche del reato di rapina impropria. E’ successo verso le ore 14:20 circa, quando un addetto alla vigilanza del centro Outlet di Castel Guelfo, ha contattato la Centrale Operativa ...