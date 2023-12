Bollette | mercato tutelato prorogato solo per 4 | 5 milioni di famiglie

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Parziale dietrofront del Governo suldell’energia, che dopo aver deciso lo scorso novembre di non prorogarlo più in Italia, nonostante le fibrillazioni sul tema all’interno della stessa maggioranza, ha annunciato che per alcuni italiani lecalmierate continueranno ad arrivare. La comunicazione, infatti, è arrivata direttamente da Palazzo Chigi che ha fatto sapere che nelle disposizioni legate al decreto Energia è stata approvata la proroga delper 4,5di. Una scelta, quella dell’esecutivo Meloni, che sarebbe comunque in linea gli impegni presi con l’Unione Europea sull’erogazione della terza rata del Pnrr che prevedeva proprio la liberalizzazione del...