Bollette elettriche | tariffe bloccate dal governo per 4 | 5 milioni di persone “vulnerabili”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Via libera, ieri sera, del Consiglio dei ministri, alla nuova disposizione normativa sul mercato tutelato nel settore della fornitura di energia elettrica, con ricadute sulledella luce. La decisione è di non bloccare la riforma, imposta dalla Ue, ma dal favorirne la “digestione” da parte dei consumatori venendo incontro alle fasce di popolazione meno abbiente e meno in grado di fronteggiare le novità del mercato libero dell’energia, come già accaduto nei provvedimenti dei mesi scorsi. La decisione, secondo quanto comunica Palazzo Chigi, è in linea con gli impegni assunti nell’ambito della terza rata del Pnrr, e si è resa necessaria per garantire un graduale e informato passaggio al mercato libero.per 4,5diCirca 4,5 ...