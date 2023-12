Blade | Mahershala Ali ottimista sul film Marvel | I progressi sono incoraggianti

Altre News in Rete:

Blade, Mahershala Ali aggiorna sullo stato del film Marvel Studios

... la macchina del Marvel Cinematic Universe non si ferma, nemmeno per un progetto che stava subendo ripensamenti a prescindere, cioè ilconAli . L'attore premio Oscar sta ...

Blade: Mahershala Ali incoraggiato da recenti sviluppi sul film – Lo Spazio Bianco Lo Spazio Bianco

Blade, Mahershala Ali trova "incoraggiante" la direzione presa dal film BadTaste.it Cinema

MCU Blade Update Shared by Mahershala Ali, Encouraged by Progress

Since it was officially announced in July 2019, Blade has experienced several production delays and shuffled through several writers and directors. However, things may finally be heading in the right ...

Blade's Mahershala Ali gives encouraging update on Marvel movie amid delays

Originally announced at San Diego Comic-Con International four years ago, with two-time Oscar collector Mahershala Ali in as the vampiric superhero Blade, this blockbuster has not only changed its ...